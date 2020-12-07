Врач-диетолог Дианова предупредила о негативных последствиях предновогодней диеты

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7 декабря 2020, 08:00 [ «Аргументы Недели» ]

весы, сантиметр, pixabay.com

Врач-диетолог, гастроэнтеролог Нурия Дианова заявила, что целенаправленное похудение к Новому году не дает ощутимых результатов, но при этом может спровоцировать обострение или появление болезней.

По словам Диановой, предновогодние диеты зачастую выливаются в "целый букет" проблем. В частности, люди, которые жестко ограничивают себя в еде, нередко срываются, нервничают и доходят до депрессии. Если же кому-то удается сбросить несколько килограммов, у них возникают заболевания ЖКТ, снижается метаболизм. Кроме того, впоследствии у них начинается период праздничного переедания, во время которого набирается еще больше лишнего веса.

Врач-диетолог в беседе с Радио Sputnik отметила, что следует не худеть к какому-либо мероприятию, а правильно организовать свое питание в целом и сбрасывать вес постепенно, получая удовольствие от еды. Нурия Дианова заметила, что в месяц можно терять 2-4 килограмма – не больше.