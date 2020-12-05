Ученые назвали, что может увеличить продолжительность жизни на десять лет

Аргументы Недели → Здоровье 13+

5 декабря 2020, 09:17 [ «Аргументы Недели» ] Источник: pubmed.ncbi.nlm.nih.gov

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Правильное питание, отказ от курения, умеренное употребление алкоголя, отсутствие стрессов могут увеличить продолжительность жизни человека на десять лет. К такому выводу пришли американские ученые, проанализировав образы жизни 2339 человек, 1507 мужчин и 832 женщин, в период 1988 - 2000гг в 11 европейских странах и причины смерти.

Итоги исследования опубликованы на сайте Национальной медицинской библиотеки США. В отчете отмечается, что отказ от курения и умеренное употребление спиртных напитков снижает смерти на 17-18%. У людей, считающих свою жизнь счастливой, риск преждевременной смерти снижается на 4%.

Ученые называют полезной для здоровья и снижающей риск сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний, средиземноморскую диету. Напомним, в эту диету входят фрукты, овощи и цельнозерновые.