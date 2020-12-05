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Врач-диетолог Инна Заикина назвала заболевания, при которых людям противопоказано употребление чеснока

, 14:50 [ «Аргументы Недели» ]

Врач-диетолог Инна Заикина назвала заболевания, при которых людям противопоказано употребление чеснока
фото: pixabay.com

Чеснок принято применять не только для приготовления блюд русской кухни, борща, мяса, но и при различных заболеваниях, при лечении простуды или для укрепления сосудов.  Но людям с некоторыми заболеваниями чеснок противопоказан, - сообщает kp.ru.

Врач-диетолог Инна Заикина пояснила, что обладающий множеством полезных свойств чеснок – достаточно агрессивный продукт. Частое употребление чеснока, особенно на голодный желудок, людям противопоказано.

По информации диетолога Инны Заикиной, в большом количестве чеснок противопоказан людям с проблемами желудочно-кишечного тракта, с обострением язвенной болезни желудка, панкреатита, желчнокаменной болезни.

Все дело в том, что чеснок стимулирует выделение желудочного сока и желчи, что может усугубить симптоматику заболеваний.
Многие люди отказываются употреблять чеснок в пищу из-за его резкого запаха.

ИЧ

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