Малышева и Проценко раскрыли информацию о суперинфекциях и супербактериях в больницах

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5 декабря 2020, 12:11 [ «Аргументы Недели» ]

Елена Малышева, фото: Anatoly Lomokhov /globallookpress.ru

Врач, телеведущая программы о здоровье Елена Малышева раскрыла информацию о концентрации супервирусов и супербактерий в больницах для пациентов с коронавирусом. Теледоктор публично огласила информацию, предоставленную главврачом ГБУЗ «Городская клиническая больница № 40» Денисом Проценко.

Больница в московском поселке Коммунарка одной из первых стала принимать пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19.

По данным Проценко, 73% смертей больных коронавирусной инфекцией нового типа произошли из-за сепсиса, вызванного суперинфекцией. Непосредственно от коронавируса люди умирали в ковидном госпитале в первые 72 часа, но их было меньшинство.

Малышева в эфире телепрограммы подтвердила информацию Проценко, что больницы для пациентов с коронавирусом стали источником суперинфекций и супербактерий.

По ее словам, антибиотиков, которые бы вылечили супербактерию, нет.

Малышева также подчеркнула, что концентрация вирусов и бактерий в лечебных заведениях очень высокая, поэтому госпитализируют с коронавирусом тех, кому нужны инъекции и ИВЛ. Оставшийся дома человек не заразится госпитальной инфекцией.

Теледоктор Елена Малышева отметила, что информация о больничных инфекциях известна давно, а она благодарна коллеге Денису Проценко за то, что он не побоялся это сказать.

Елена Малышева ранее назвала средство, максимально снижающее риск заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.