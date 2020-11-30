Доктор Елена Малышева и эпидемиолог Горелов посоветовали одно вещество для снижения риска заражения COVID-19
30 ноября 2020, 15:14[ «Аргументы Недели» ]
Врач и ведущая популярной программы о здоровье на Первом канале Елена Малышева назвала средство, максимально снижающее риск заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.
Доктор медицинских наук, профессор Малышева, которую называют теледоктор, посоветовала рассасывающие таблетки и спрей для горла, содержащие активное вещество хлорид цетилпиридиния. Это вещество довольно быстро "убивает" вирус.
В программе принимал участие Александр Горелов - заместитель директора ЦНИИ эпидемиологии член-корреспондент РАН. Эпидемиолог отметил, что коронавирус SARS-cov-2 способен активно размножаться в слюне человека. Горелов назвал цетилпиридиний хлорида - быстрым "убийцей" коронавируса нового типа.
По сведениям эпидемиолога, препараты с содержанием хлорида цетилпиридиния могут справиться с вирусом за шесть часов.
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