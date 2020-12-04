Президент АОФИ Киселева считает, что регулярные тренировки снижают риск заболеть COVID-19

Аргументы Недели → Здоровье 13+

4 декабря 2020, 13:18 [ «Аргументы Недели» ]

спортивный зал, pixabay.com

Президент Ассоциации операторов фитнес-индустрии Ольга Киселева в пятницу прокомментировала информацию о том, что регулярные тренировки помогают человеку легче перенести коронавирус нового типа.

Ранее было проведено исследование "Фитнес vs Corona" с участием около 7 800 респондентов, проживающих во всех федеральных округах России. Согласно данным опроса, те, кто тренируется не реже двух раз в неделю, на 25% реже болеют COVID-19, чем те, кто бросил тренироваться весной.

Соавтор исследования Ольга Киселева заявила в беседе с Радио Sputnik, что чем чаще и регулярнее люди занимаются спортом, тем реже они заражаются коронавирусом и тем легче они переносят заболевание. Подчеркивается, что вышеуказанное исследование продемонстрировало важность физической активности.