Президент АОФИ Киселева считает, что регулярные тренировки снижают риск заболеть COVID-19
4 декабря 2020, 13:18[ «Аргументы Недели» ]
Президент Ассоциации операторов фитнес-индустрии Ольга Киселева в пятницу прокомментировала информацию о том, что регулярные тренировки помогают человеку легче перенести коронавирус нового типа.
Ранее было проведено исследование "Фитнес vs Corona" с участием около 7 800 респондентов, проживающих во всех федеральных округах России. Согласно данным опроса, те, кто тренируется не реже двух раз в неделю, на 25% реже болеют COVID-19, чем те, кто бросил тренироваться весной.
Соавтор исследования Ольга Киселева заявила в беседе с Радио Sputnik, что чем чаще и регулярнее люди занимаются спортом, тем реже они заражаются коронавирусом и тем легче они переносят заболевание. Подчеркивается, что вышеуказанное исследование продемонстрировало важность физической активности.
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