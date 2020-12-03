Британский врач Сара Джарвис назвала два способа быстро избавиться от простуды
3 декабря 2020, 11:35[ «Аргументы Недели» ]
Сара Джарвис, британский медик и телевизионная ведущая, назвала два способа избавиться от простуды в короткие сроки. По данному вопросу специалист высказалась в разговоре с представителями сетевой прессы.
Как пишет портал Express, Джарвис посоветовала использовать спрей для горла. Данное средство, создающее барьер, защищающий организм от микробов, поможет заметно сократить протекание недуга. Кроме того, с этой целью следует употреблять продукты, богатые витамином А, отметила врач. В их числе цитрусовые, перец, картофель, говорится в процитированной публикации.
Ранее на текущей неделе сообщалось, что доктор Александр Мясников обозначил возможные симптомы коронавируса, при которых нужно обращаться к медикам.
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