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Британский врач Сара Джарвис назвала два способа быстро избавиться от простуды

, 11:35 [ «Аргументы Недели» ]

Британский врач Сара Джарвис назвала два способа быстро избавиться от простуды
Медик, Soeren Stache / globallookpress.com

Сара Джарвис, британский медик и телевизионная ведущая, назвала два способа избавиться от простуды в короткие сроки. По данному вопросу специалист высказалась в разговоре с представителями сетевой прессы.

Как пишет портал Express, Джарвис посоветовала использовать спрей для горла. Данное средство, создающее барьер, защищающий организм от микробов, поможет заметно сократить протекание недуга. Кроме того, с этой целью следует употреблять продукты, богатые витамином А, отметила врач. В их числе цитрусовые, перец, картофель, говорится в процитированной публикации.

Ранее на текущей неделе сообщалось, что доктор Александр Мясников обозначил возможные симптомы коронавируса, при которых нужно обращаться к медикам.

ДЦ

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