Медики назвали симптомы, сигнализирующие о риске инфаркта

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3 декабря 2020, 07:41 [ «Аргументы Недели» ]

Операция, фото: Nikolay Gyngazov, globallookpress.com

Боль в руке, учащенное дыхание и одышка, кашель, головокружение, повышенное потоотделение, тошнота, боль в области желудка, тревожность - эти симптомы могут сигналить, что человеку грозит риск инфаркта.

Причина сердечного приступа — недостаточное количество крови, поступающей в сердечную мышцу, и дополнительная нагрузка создается для других мышц.

В Великобритании кардиологи предупредили о том, что сердечный приступ — это не только резкие боли в области грудной клетки. Многие люди обращаются к кардиологам в том случае, если у них возникает сильная боль в области сердца. На самом деле инфаркт имеет несколько других признаков, - сообщает Express.

В Национальной службе здравоохранения Британии отметили, что у некоторых групп пациентов боли в области сердца вообще нет, особенно у женщин, пожилых людей и людей с диагнозом диабет.

Сердечный приступ является признаком ишемической болезни сердца, при этом отложения жировых субстанций перекрывают кровоток внутри кровеносных сосудов.

Медики рекомендуют для профилактики инфаркта потреблять больше овощей и фруктов и выполнять физическую нагрузку, ходить на свежем воздухе не менее 30 минут в день.