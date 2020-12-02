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Реаниматолог Субботин развеял миф об опасности ночных часов для пациентов с COVID-19

, 14:21 [ «Аргументы Недели» ]

Реаниматолог Субботин развеял миф об опасности ночных часов для пациентов с COVID-19
врач в защитном костюме, Jens Büttner/dpa

Заведующий Центром анестезиологии и реаниматологии Валерий Субботин в среду, 2 декабря, развеял миф о том, что для зараженных коронавирусом нового типа людей особенно опасными являются ночные часы.

Валерий Субботин заявил, что тяжесть течения COVID-19 у пациентов в реанимации никак не связана с определенным временем суток. Риск для здоровья могут представлять не сами ночные часы, а особые состояния во сне, возникающие из-за серьезных сопутствующих заболеваний. В частности, это касается людей с хронической обструктивной болезнью легких или избыточной массой тела. Такие патологии врачи быстро диагностируют и обязательно учитывают в процессе лечения.

Реаниматолог в беседе с Радио Sputnik также обратил внимание на то, что в больницах, которые специализируются на приеме пациентов с коронавирусной инфекцией, созданы условия для постоянного контроля за здоровьем лечащихся людей. Врачи наблюдают за показателями на мониторах и оперативно реагируют на изменения состояния.

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