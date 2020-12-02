«Коронавирусом можно заболеть в парной»: врач рассказал, почему не стоит ходить в общественные бани

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2 декабря 2020, 13:54 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Радио-1

Фото: pixabay.com

Врач высшей категории, отоларинголог Владимир Зайцев рассказал, что ходить в баню стоит только в профилактических целях, чтобы укрепить иммунитет, но болезни, в том числе и коронавирус, веником и горячим воздухом вылечить нельзя.

«Баня – это только профилактика. Можно ходить и в финскую баню, и в русскую, разницы нет. Баня «прописана» лишь здоровому человеку или тогда, когда он только-только заболел – инфекцию можно сразу вытравить», – пояснил свою точку зрения врач.

Специалист также добавил, что баня противопоказана тем, у кого синусит, гайморит, отит, боли в горле, пневмония и другие лёгочные заболевания.

«Коронавирусом можно заболеть в парной, даже при 120 градусов. Нужно помнить, что люди находятся в небольшом изолированном помещении, как в лифте», – заключил Зайцев.