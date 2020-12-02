«Коронавирусом можно заболеть в парной»: врач рассказал, почему не стоит ходить в общественные бани
2 декабря 2020, 13:54[ «Аргументы Недели» ]Источник: Радио-1
Врач высшей категории, отоларинголог Владимир Зайцев рассказал, что ходить в баню стоит только в профилактических целях, чтобы укрепить иммунитет, но болезни, в том числе и коронавирус, веником и горячим воздухом вылечить нельзя.
«Баня – это только профилактика. Можно ходить и в финскую баню, и в русскую, разницы нет. Баня «прописана» лишь здоровому человеку или тогда, когда он только-только заболел – инфекцию можно сразу вытравить», – пояснил свою точку зрения врач.
Специалист также добавил, что баня противопоказана тем, у кого синусит, гайморит, отит, боли в горле, пневмония и другие лёгочные заболевания.
«Коронавирусом можно заболеть в парной, даже при 120 градусов. Нужно помнить, что люди находятся в небольшом изолированном помещении, как в лифте», – заключил Зайцев.
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