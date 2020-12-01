Врачи-диетологи Русакова и Ладнова развеяли мифы о вреде кофе

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1 декабря 2020, 13:34 [ «Аргументы Недели» ] Источник: МИР 24

кофе, pixabay.com

Врачи-диетологи Дарья Русакова и Жанна Ладнова в рамках разговора с журналистами во вторник, 1 декабря, развеяли распространенный миф о том, что употребление кофе наносит здоровью человека вред.

Дарья Русакова заявила, что видит в кофе больше плюсов, чем минусов, хотя, безусловно, существуют люди, имеющие индивидуальную непереносимость данного напитка, нарушение сердечного ритма и повышение артериального давления. Врач уточнила, что кофеин содержится и в чае, поэтому данная категория граждан может испытывать усиленное сердцебиение и в случае употребления этого напитка.

В остальных случаях натуральный кофе без сахара принесет лишь пользу. По мнению Русаковой, данный напиток является хорошим антидепрессантом, даже его запах улучшает настроение. Кроме того, кофе влияет на холестериновый и липидный обмены и выводит из организма лишнюю жидкость.

Диетолог Жанна Ладнова в беседе с телеканалом "МИР 24" отметила, что бодрящий напиток повышает устойчивость к стрессам, улучшает физическую и психическую работоспособность, повышает двигательную активность, снижает усталость и сонливость. Эксперт уточнила, что переносимость определяется генами, которые отвечают за метаболизм кофе. Люди, которые хорошо метаболизируют напиток, могут употреблять его три-четыре раза в день. Остальным же не рекомендуется пить более одной чашки в день. В среднем специалист посоветовала остановиться на двух чашках.

Ладнова также обратила внимание на ряд исследований, результаты которых свидетельствуют о том, что кофе может являться профилактикой некоторых сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний. Также этот напиток способен предупредить развитие болезней Паркинсона и Альцгеймера. Кофе богат антиоксидантами, витаминами и минералами.

Врач-диетолог заметила, что кофеин может усиливать метаболизм и сжигать жир, но только если его употреблять не слишком часто. Пить кофе не советуют беременным женщинам, поскольку повышенное потребление напитка на ранних сроках беременности часто приводит к нарушениям у детей, повышает риск рождения малышей с низкой массой тела.

Жанна Ладнова не рекомендует давать кофе детям, поскольку у них нарушается сон и возникает гиперактивность. Кроме того, этот напиток обладает мочегонным эффектом и способен привести к обезвоживанию. Дарья Русакова в свою очередь считает, что если речь идет о некрепком кофе с добавлением молока, то его можно предлагать детям школьного возраста, но лишь в случае, если у них нет проблем с гиперактивностью и сном.

Уточняется также, что кофе противопоказан людям с гипертонией, заболеваниями ЖКТ и язвенными болезнями.