Косметолог Арканников развеял ряд мифов об омоложении

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30 ноября 2020, 11:06 [ «Аргументы Недели» ]

процедура у косметолога, pixabay.com

Врач-дерматолог, косметолог Станислав Арканников в рамках разговора с журналистами развеял ряд мифов о процедурах омоложения, а также рассказал, может ли дешевая косметика быть эффективной.

Врач напомнил, что косметология является терапевтической деятельностью, а в терапии мгновенного эффекта добиться нельзя. Именно поэтому неправы те, кто считает, что можно зайти в кабинет косметолога одним человеком, а выйти другим. По словам эксперта, омоложение требует времени.

Станислав Арканников в беседе с Радио Sputnik также развеял миф, связанный с использованием ботокса, локально парализующего мышцу и сокращающего морщину. По словам специалиста, он не раз слышал, что ботулотоксин негативно влияет на мозг и даже разрушает его. "Это, конечно, не имеет под собой оснований", – подчеркнул косметолог.

Еще один миф, с которым сталкиваются врачи, заключается в том, что пациенты убеждены – борьбу со старением следует начинать с сорока лет. Арканников отметил, что консультироваться с косметологом можно уже с 18 лет, поскольку чем раньше человек начнет бороться со старением, тем дольше он сможет обойтись без инвазивных процедур.

Врач-дерматолог также выразил свое мнение о недорогой косметике. По его словам, высокая цена кремов складывается из оформления и рекламы. Станислав Арканников порекомендовал сфокусироваться на составе средства, а если разобраться в этом самостоятельно сложно, то обратиться к специалисту.