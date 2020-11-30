Кардиолог Хорошев рассказал, как держать себя в форме зимой

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30 ноября 2020, 10:37 [ «Аргументы Недели» ]

прогулка по снегу, pixabay.com

Кардиолог Владимир Хорошев рассказал в рамках беседы с журналистами, как держать себя в форме в зимнее время. По словам специалиста, проходить до 10 тысяч шагов в день необязательно.

Специалист отметил, что медики рекомендуют в день делать от 8 до 10 тысяч шагов, поскольку за время подобной прогулки не только сжигаются калории, но также улучшается кровообращение. Зимой, однако, эту норму можно изменить.

Владимир Хорошев в беседе с Радио Sputnik отметил, что когда человек ходит по гололеду или снегу, напряжение в его мышцах увеличивается, поэтому обычную норму можно сократить до 5-6 тысяч шагов.

Для тех, кто не хочет гулять по снегу, есть другой вариант – упражнение сидя. Следует максимально оттягивать стопы на себя и максимально от себя, вследствие чего начинает работать мышечно-венозная помпа.