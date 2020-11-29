Вирусолог Лукашев назвал особенность повторного заражения коронавирусом

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29 ноября 2020, 12:58 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

служба дезинфекции, фото: pixels.com

Директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний Сеченовского университета Александр Лукашев рассказал об особенности повторного заражения новой коронавирусной инфекцией.

Лукашев отметил, что переболевший COVID-19 перенесет заболевание в легкой форме. По его словам, респираторными коронавирусами человек болеет с частотой раз в несколько лет: кто-то ежегодно, а кто-то очень редко.

«… новым коронавирусом повторно заболеть можно … у него антитела появились - значит, он встречался с вирусом. А дальше у него антитела остаются, и доказать, что это была вторая встреча, что антител стало больше, намного сложнее», - пояснил он.

Однако вирусолог уточнил, что эволюции иммунной системы и сосуществование с патогенами, говорит о том, что в среднем в случае повторных инфекций болезнь протекает легче и не приводит к тяжелым последствиям.