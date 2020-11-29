ПОДПИСКА (Газеты + Книги + Бонусы) или Войти в КЛАН

Все новости >>

Аргументы Недели Здоровье 13+

Вирусолог Лукашев назвал особенность повторного заражения коронавирусом

, 12:58 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Вирусолог Лукашев назвал особенность повторного заражения коронавирусом
служба дезинфекции, фото: pixels.com

Директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний Сеченовского университета Александр Лукашев рассказал об особенности повторного заражения новой коронавирусной инфекцией.

Лукашев отметил, что переболевший COVID-19 перенесет заболевание в легкой форме. По его словам, респираторными коронавирусами человек болеет с частотой раз в несколько лет: кто-то ежегодно, а кто-то очень редко.

«… новым коронавирусом повторно заболеть можно … у него антитела появились - значит, он встречался с вирусом. А дальше у него антитела остаются, и доказать, что это была вторая встреча, что антител стало больше, намного сложнее», - пояснил он.

Однако вирусолог уточнил, что эволюции иммунной системы и сосуществование с патогенами, говорит о том, что в среднем в случае повторных инфекций болезнь протекает легче и не приводит к тяжелым последствиям.

БА

Общество

Эксперт Иванова-Швец объяснила, как будут проверять пенсионеров в 2021 году

Эксперт Иванова-Швец объяснила, как будут проверять пенсионеров в 2021 году

Доцент базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ «Развитие человеческого капитала» РЭУ им. Г.В. Плеханова Людмила Иванова-Швец сообщила, что в 2021 году пройдут проверки российских пенсионеров на предмет наличия дополнительных доходов. По ее словам, это позволит восстановить законность получения выплат, что положительно отразится на состоянии пенсионной системы.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью