Китайские ученые предположили, где появился коронавирус впервые

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29 ноября 2020, 11:00 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Daily Mail

медик, фото: pixabay.com

Китайские исследователи заявили, что в распространении новой коронавирусной инфекции виновата Индия. По их мнению, причинами его появления стали жара и зараженная вода.

В источнике говорится, что летом 2019 года местные жители якобы были вынуждены пить с животными одну и ту же воду.

«Нехватка воды заставляла диких животных, таких как обезьяны, вступать в смертельную борьбу за воду между собой и, несомненно, увеличила вероятность взаимодействия человека и диких животных. Мы предположили, что передача SARS-CoV-2 от животного к человеку может быть связана с этой необычной волной тепла», - говорится в исследовании.

Кроме того, ученые использовали анализ мутаций коронавируса, чтобы отследить исходную версию вируса. Для этого специалистам требовалось найти образец с наименьшим количеством мутаций, пояснили они. Позже эксперты выяснили, что в Индии и Бангладеш зарегистрированы образцы с низким уровнем мутаций, поэтому вполне вероятно, что первая передача произошла именно там.