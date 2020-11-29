В Индии мужчина с коронавирусом вернулся домой после собственной кремации

75-летний мужчина вернулся домой через неделю после собственной кремации. Отмечается, что в начале ноября его положили в больницу с положительным тестом на новую коронавирусную инфекцию, а через несколько дней родственникам сообщили о его смерти.
В источнике говорится, что семье из Индии выдали тело умершего для кремации. Однако лицо мужчины показали на расстоянии, поскольку тело хранилось в соответствии с протоколами по предотвращению распространения коронавируса.
Родственники рассказали, что кремировали тело и были готовы провести специальный обряд, когда им позвонили и сказали, что мужчина выздоровел и его нужно забрать из больницы.
«Мы шокированы и удивлены. Однако, мы привезли его домой. Мы не знаем, кого кремировали», - сказал сын заболевшего COVID-19.
По его словам, когда он пытался узнать, чье тело им отдали, ему сообщили, что перепутали мужчину с другим пожилым пациентом.
Ранее сообщалось, что в Кемеровской области похоронили дедушку с новой коронавирусной инфекцией. Однако через неделю родственникам сообщили, что мужчина жив.