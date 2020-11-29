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В Индии мужчина с коронавирусом вернулся домой после собственной кремации

, 09:22 [ «Аргументы Недели» ] Источник: NDTV

В Индии мужчина с коронавирусом вернулся домой после собственной кремации
медик, фото: pixels.com

75-летний мужчина вернулся домой через неделю после собственной кремации. Отмечается, что в начале ноября его положили в больницу с положительным тестом на новую коронавирусную инфекцию, а через несколько дней родственникам сообщили о его смерти.

В источнике говорится, что семье из Индии выдали тело умершего для кремации. Однако лицо мужчины показали на расстоянии, поскольку тело хранилось в соответствии с протоколами по предотвращению распространения коронавируса.

Родственники рассказали, что кремировали тело и были готовы провести специальный обряд, когда им позвонили и сказали, что мужчина выздоровел и его нужно забрать из больницы.

«Мы шокированы и удивлены. Однако, мы привезли его домой. Мы не знаем, кого кремировали», - сказал сын заболевшего COVID-19.

По его словам, когда он пытался узнать, чье тело им отдали, ему сообщили, что перепутали мужчину с другим пожилым пациентом.

Ранее сообщалось, что в Кемеровской области похоронили дедушку с новой коронавирусной инфекцией. Однако через неделю родственникам сообщили, что мужчина жив. 

БА

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