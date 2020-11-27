Вирусолог из центра «Вектор» Рыжиков назвал условия вакцинации «ЭпиВакКороной»

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27 ноября 2020, 12:59 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

вакцина, фото: pixels.com

Заведующий отделом зоонозных инфекций и гриппа научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора Александр Рыжиков рассказал, как будет проходить вакцинация «ЭпиВакКороной».

Рыжиков отметил, что особой подготовки перед вакцинацией не требуется, но иммунной системе необходимо сфокусироваться на антигенах, которые содержит препарат, поэтому необходимо исключить «отвлекающие, более иммунодоминантные антигены в виде сопутствующих инфекций». Даже если заболевание (любое) будет протекать бессимптомно, ответ на вакцину окажется ослабленным, поскольку организм будет «занят» другими антигенами, или наоборот может усилить иммунный ответ, пояснил он.

«Вот этот баланс для каждого конкретного человека свой, кому-то применение вакцин во время бессимптомного течения заболевания может помочь, кому-то - окажется бесполезным. На счет того, что это навредит, я думаю, что вряд ли», - добавил эксперт.

По его словам, пациентам, страдающим диабетом и сердечно-сосудистыми заболеваниями, прививка не противопоказана, однако эффект препарата может быть ослаблен у нездорового человека. Иммунитет, формируемый после двукратной прививки, пожизненным не будет, уточнил Рыжиков. Ревакцинацию можно сделать через шесть-девять месяцев, но пока этот вопрос подробно изучается.

«После вакцинации, до формирования защитного иммунитета, пройдет месяц ... также вакцина не формирует стерилизующий иммунитет, и даже человек с хорошим уровнем иммунной реакции и с защитным уровнем иммунной реакции, тем не менее в результате контакта с зараженным имеет шанс получить этот вирус», - заключил он.