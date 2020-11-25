Минздрав предупреждает: лечитесь по Интернету

Аргументы Недели → Здоровье 13+

25 ноября 2020, 18:52 [ «Аргументы Недели» ]

Пандемия новой коронавирусной инфекции, подстегнувшая повсеместное развитие дистанционных технологий, задела этим «крылом» и многострадальную российскую медицину. Минздрав России всё настойчивее и громче говорит о необходимости интенсивного развития телемедицинских технологий – пора разрешить врачам не только консультировать, но и ставить диагнозы, а также корректировать лечение «не отходя от монитора». Чем обернутся попытки «виртуализировать» систему здравоохранения – прорывом к современным технологиям и улучшению качества обслуживания или очередным витком пресловутой оптимизации?



Закон о телемедицине, который узаконил общение врачей и пациентов в дистанционном формате, действует в РФ с 1 января 2018 года. «Стержнем» закона о телемедицине стал тот факт, что ставить диагнозы и корректировать лечение при общении в дистанционном формате российским медикам не разрешили.



По действующим нормам для этих целей в любом случае необходим очный приём (и только в таком формате может происходить первая встреча врача и пациента). То есть фактически на сегодняшний день применение телемедицинских технологий сведено к относительно поверхностному мониторингу состояния пациента, который до этого обратился к врачу лично. Понятно, что в условиях пандемии, обнажившей все «издержки оптимизации» в регионах, у власть имущих немедленно возникло желание расширить «дистанционные полномочия» российских врачей. Ещё в марте в Госдуму был внесён законопроект, снимавший запрет на установку диагнозов и внесение изменений в схему лечения. Документом, вступившим в законную силу, этот проект пока не стал. Зато стали реальностью появившиеся на днях инструкции Минздрава об удалённом «ведении» пациентов с диагностированной коронавирусной инфекцией, гриппом и ОРВИ: врачам предписывается консультировать пациентов (но, судя по всему, тех, которые уже побывали на приёме) именно в удалённом режиме, чтобы не создавать излишней нагрузки на поликлиники и «скорую». Региональным властям, в свою очередь, рекомендуется интенсивно создавать телемедицинские центры, которые возьмут на себя эту нагрузку.



Подробнее читайте в свежем номере «Аргументов недели».



