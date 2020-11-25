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25 ноября 2020, 15:01 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Царьград

фото: pixabay.com

Россиян предупредили о «гуляющем» в сети фейковом протоколе лечения коронавируса COVID-19. «Липовый» протокол Минздрава попал в интернет прошлым летом. Эксперты призывают помнить: самолечение разных заблеваний, в частности коронавирусной инфекции COVID-19, опасно и недопустимо. Нельзя верить подобным документам и распространять их, делиться ими со своими близкими.

В «гуляющем» в сети документе указаны препараты, которые на самом деле не содержатся в рекомендациях по лечению COVID-19 Минздрава РФ. Главврач московской поликлиники № 5 Виктория Беленькая отметила, что витамины, о которых написало в якобы протоколе, также должен назначать врач.

Также указан огромный спектр препаратов, которые могут друг с другом не сочетаться. Доктор Беленькая предупредила, что люди могут навредить себе еще больше.

В «протоколе» лечения имеются антибиотики, которые назначаются врачом только при средней и тяжелой форме коронавируса. В фейковом документе написаны названия препаратов, которые, как установлено, не имеют доказанного воздействия.

На сайте Минздрава России опубликовано несколько протоколов, рекомендации для лечения коронавирусной инфекции нового типа. Документы предназначены для врачей.