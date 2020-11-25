Поликлинический заслон COVID-19

Аргументы Недели → Здоровье 13+

25 ноября 2020, 10:27 [ «Аргументы Недели. Владивосток» ]

Фото из личного архива Ю.А. Микрюковой

Новая коронавирусная зараза вот уже год держит в напряжении весь мир, и в нашем крае эпидемиологическая ситуация продолжает оставаться сложной, ежедневная статистика заболевших не радует, а первоначально казавшаяся многим преувеличенной опасность заражения всё ближе – сегодня уже у большинства приморцев среди заболевших оказываются сослуживцы, соседи, знакомые, друзья, родные. У людей накапливается усталость от различного рода ограничений. Растёт и нагрузка на медицинские учреждения, что создаёт серьёзные трудности в их работе, особенно звена первичной поликлинической помощи, и вызывает у граждан раздражение и многочисленные вопросы. Ответить на них мы попросили заместителя главного врача по клинико-экспертной работе Шестой поликлиники Владивостока Юлию Микрюкову.

- Ваша поликлиника, Юлия Анатольевна, обслуживает значительную часть жителей Первомайского района, как у вас на сегодняшний день организована амбулаторная помощь пациентам с признаками ОРВИ?

- При нашей поликлинике ещё с пятого ноября начал функционировать амбулаторный инфекционный центр. В соответствии с приказом минздрава края, он расположен в отдельно стоящем здании на Черёмуховой, тридцать два. Такие амбулаторные инфекционные центры, АИЦ появились и в других медучреждениях города, а также и в крае. Они созданы для оказания круглосуточной медицинской помощи гражданам с температурой и с признаками ОРВИ, то есть врачи ведут приём здесь ежедневно и все двадцать четыре часа. Прикреплённые к нашей поликлинике жители Владивостока могут записаться на приём в амбулаторный инфекционный центр по телефону, через интернет или обратиться самостоятельно без предварительной записи.

- А если дозвониться не получается, такое ведь сегодня, согласитесь, не редкость, то что делать, к кому и куда обращаться?

- На главной странице сайта нашей поликлиники в интернете pkmiac.ru/mo/poliklinika6/index.php помимо телефонов для вызова врача на дом и записи на приём указаны и номера «горячей линии». Их три. Так, о времени планируемого визита медицинского работника при оформлении вызова врача на дом можно узнать по телефону 8-902-484-24-87; о результатах исследования мазков на COVID-19 – по номеру 8-991-067-84-14; о результатах исследования крови на наличие антител IgM, IgG – 8-991-067-84-09.

- Как быстро следует ждать прихода вызванного на дом врача?

- Если поступивший вызов врача на дом сотрудником поликлиники расценён как неотложный, он будет обслужен в течение двух часов, в остальных случаях участковый терапевт должен прийти в течение двадцати четырёх часов. Экстренные обращения при состояниях, угрожающих жизни, закрывает служба скорой медицинской помощи.

- А люди сами могут определить, в каких случаях им следует звонить не в поликлинику, а в «скорую»?

- Критерии для вызова бригады скорой медицинской помощи при признаках ОРВИ следующие: температура свыше тридцати восьми с половиной градусов, не снижающаяся жаропонижающими средствами в течение трёх дней, выраженная одышка, нарушение сознания, судороги на фоне подъёма температуры.

- Приезд скорой помощи означает непременную госпитализацию или возможно оставить человека лечиться дома, амбулаторно?

- Решение о госпитализации принимает врач, при наличии показаний он оформляет направление в стационар. Госпитализация (за исключением людей из групп риска) осуществляется при выявлении одного из следующих признаков. Когда температура тела выше тридцати восьми с половиной градусов держится более трёх дней подряд у людей, получающих лечение в амбулаторных условиях при отсутствии эффекта от проводимой терапии. И когда уровень насыщения крови кислородом составляет менее девяноста трёх процентов.

- Последнее время у нас наблюдается такое ковидное поветрие у наших граждан – желание пройти компьютерную томографию. Но так ли оно необходимо и всем ли, что называется, так позарезу требуется? Давайте поясним, кто нуждается в этом исследовании?

- Компьютерная томография лёгких назначается при ухудшении состояния пациента на фоне стандартной терапии не ранее четвёртого дня от появления симптоматики. Обращу внимание ваших читателей, что применение данного исследования в сроки ранее четырёх-пяти дней с момента появления симптомов заболевания является нецелесообразным. Результаты исследования описываются в соответствии с протоколом описания компьютерной томографии лёгких пациента с подозрением на COVID-19. Заключение по результатам томографии вносится в единую точку сбора информации о пациентах. Решение о выполнении исследования принимает лечащий врач исходя из степени тяжести заболевания. Определяется последнее согласно действующим клиническим рекомендациям при осмотре пациента, когда врачом проводится измерение частоты сердечных сокращений и артериального давления, температуры тела и степени насыщения крови кислородом, а также частоты дыхательных движений и оценка уровня сознания.

- Скажите, когда следует ждать начала вакцинации от COVID-19 в поликлиниках?

- Порядок иммунизации от COVID-19 определён следующий. При поступление вакцины от новой коронавирусной инфекции в Приморский край первыми планируется начать прививать весь персонал лечебных учреждений, затем учителей и сотрудников образовательных организаций и органов социальной защиты. Также среди первых вакцину получат работники полиции, общественного транспорта, торговли и предприятий общественного питания, сферы обслуживания, и после все остальные.

Пока же напомню, что защитить от коронавируса помогут такие несложные правила, как использование средств индивидуальной защиты – медицинских масок, перчаток, соблюдение социальной дистанции и тщательное мытьё рук. Кроме того, не стоит забывать, что в крае продолжает действовать режим повышенной противоэпидемической готовности.