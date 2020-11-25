Врач-инфекционист Георгий Викулов заявил, что некоторые люди мешают выйти на плато по COVID-19

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25 ноября 2020, 08:59 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com

Некоторые граждане игнорируют просьбы властей соблюдать ограничительные меры по коронавирусу COVID-19, выступают против рекомендаций врачей и жалуются на Роспотребнадзор. Из-за них задерживается возможность выйти на плато по коронавирусу нового типа.

Врач-инфекционист, директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов рассказал в интервью радио Sputnik, что люди, которые не соблюдают социальную дистанцию, игнорируют использование защитных масок и перчаток, негативно влияют на выход на плато по COVID-19.

По его мнению, для разрешения ситуации необходим комплексный подход: активная разъяснительная работа и, возможно, увеличение суммы штрафов.

"Активнее стоит вести и просветительскую работу, подключать к ней актеров и известных людей, а не запугивать всех... Не стоит сразу штрафовать, сначала надо предупреждать, а уже потом штрафовать", считает Викулов. Он призвал требовать при входе в метро, торговый центр надевать маски и не пускать без них, чтобы не было конфликтов.

Врач-инфекционист отметил важность для защиты от инфекции не только масок, но и перчаток. Перчатки желательны, если человек контактирует с поверхностью, например банкомата.

У коронавируса наблюдается ярко выраженная сезонность, поэтому, скорее всего, инфекция будет возвращаться каждый год, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.