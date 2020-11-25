В Приморье амбулаторных инфекционных центров становится больше

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25 ноября 2020, 07:44 [ «Аргументы Недели. Владивосток» ]

Эпидемиологическая обстановка в Приморье продолжает оставаться сложной, уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией не снижается. За всё время эпидемии COVID-19 в крае зафиксировано более двадцати тысячи заболевших (20 302 по состоянию на 23 ноября). Лечебные учреждения, особенно первичного звена медпомощи, поликлиники испытывают повышенную нагрузку, работают практически в авральном режиме.

Например, в Находкинской горбольнице за минувший месяц терапевты и педиатры отработали уже несколько тысяч вызов. В особенно напряжённые дни врачи и специалисты выезжали к находкинцам для оказания медицинской помощи более двухсот пятидесяти раз. Понятно, что люди вынуждены порой подолгу дожидаться медиков. Как поясняют в краевом минздраве, инфекционная бригада не может обслужить оперативно то количество вызовов, которое существует сегодня. Причина в том, что требуются обязательная санитарная обработка бригады после каждого пациента. Для более оперативного обслуживания населения в крае при медучреждениях создаются амбулаторные инфекционные центры. На начало текущей недели их уже открыто десять, из них шесть – во Владивостоке, по одному – в Артёме, Арсеньеве, Находке и Уссурийске. Также на этой неделе готовятся к открытию подобные центры в Партизанске и Лесозаводске.

«В связи с высокой нагрузкой на поликлиники не всегда бригады успевают приехать оперативно на вызов. Амбулаторные инфекционные центры – это альтернатива для тех пациентов, кто готов прийти к врачу самостоятельно. Пациентам с температурой тридцать восемь градусов и выше следует вызвать врача на дом», – говорит главврач Уссурийской центральной городской больницы Андрей Скирута.

Как рассказали нашему изданию в Находкинской горбольнице, специализированная круглосуточная поликлиника при этом лечебном учреждении создана для оказания медпомощи пациентам с температурой и симптомами респираторных инфекционных заболеваний. С первых же минут работы амбулаторный инфекционный центр доказал свою востребованность у горожан.

«Амбулаторный инфекционный центр позволят пациентам с температурой и респираторной симптоматикой обратиться напрямую к врачу, сдать анализы и получить лист назначения лечения. В «красной зоне» здания, расположенного на улице Дзержинского, пять, оборудованы кабинеты для приёма обратившихся за помощью, процедурная для забора биоматериалов на исследования, кабинеты ЭКГ и рентгенографии. В «чистой зоне» – ординаторские, колл-центр, комнаты для отдыха персонала. Переходы оснащены шлюзами для обеспечения противоэпидемической безопасности», – рассказала заместитель главного врача по медицинской части горбольницы Екатерина Максименко.

Чтобы попасть на приём в амбулаторный инфекционный центр гражданам не нужно заранее записываться на приём, можно просто приехать в центр, только необходимо взять с собой паспорт, страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования (СНИЛС) и полис обязательного медицинского страхования, ОМС.

«В центр могут обращаться жители Находкинского городского округа, не зависимо от прикрепления к той или иной поликлинике, в том числе и Дальневосточному окружному медицинскому центру Федерального медико-биологического агентства. Мы также прорабатываем вопрос организации специальных автобусных маршрутов для бесплатной доставки пациентов из микрорайонов города. Они начнут курсировать в ближайшее время», – так прокомментировала открытие амбулаторного инфекционного центра главврач Находкинской городской больницы Альфия Семенюк.

По пациентам с тяжёлым течением заболевания колл-центр горбольницы продолжает принимать вызовы горожан на дом по номеру телефона: 64-07-08.

Как поясняют медики, звонить на горячую линию следует при подъёме температуры, сухом кашле, затруднённом дыхании, общей слабости.

Справиться с повышенной нагрузкой в амбулаторно-поликлинической службе находкинским медикам помогают студенты Партизанского филиала Владивостокского базового медколледжа. Они заносят данные обратившихся за помощью в базу данных и передают информацию инфекционным бригадам поликлиник Находкинской городской больницы. Также горячая линия по вопросам коронавируса появится в ближайшее время и на базе Находкинской больницы Дальневосточного окружного медцентра Федерального медико-биологического агентства.

После осмотра врачом, сдачи анализов и постановки диагноза пациенту прописывается схема лечения. Тяжёлым экстренным пациентам сделают компьютерную томографию для определения дальнейшей тактики лечения. Для транспортировки таких больных краевым минздравом Находкинской горбольнице передан специализированный транспорт.

- Открытие амбулаторных инфекционных центров в крупных городах Приморья вызвано сложившейся эпидемиологической обстановкой в крае и продиктовано рекомендациями Министерства здравоохранения России. Такие амбулаторные инфекционные центры развёртывают в отдельном помещении, чтобы исключить пересечение потоков пациентов. После улучшения эпидобстановки, амбулаторные инфекционные центры будут расформированы, все помещения пройдут всю положенную санитарную обработку и медицинские учреждения вновь вернутся к оказанию профильной медипомощи, – заверила заместитель председателя краевого правительства – министр здравоохранения Приморья Анастасия Худченко.

Также напомним приморцам о сохраняющемся в крае режиме повышенной противоэпидемической готовности. Гражданам следует придерживаться масочного режима, установленного главным санитарным врачом России, соблюдать «социальную» дистанцию, регулярно мыть руки и следить за чистотой поверхностей.