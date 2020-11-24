Британские и американские ученые заявили, что какао является чрезвычайно полезным для мозга напитком

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24 ноября 2020, 14:29 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Scientific Reports

какао, pixabay.com

Ученые из Бирмингемского университета вместе с коллегами из Иллинойского университета выяснили, что вещества, содержащиеся в какао, повышают снабжение мозга кислородом и благоприятно влияют на когнитивные способности.

Оказалось, что флаванолы – небольшие молекулы, которые содержатся в ряде фруктов и ​​овощей, а также в какао, – очень полезны для сосудистой системы.

Ученые провели исследование с участием 18 взрослых людей без каких-либо заболеваний сердца, сосудов, мозга или дыхательных путей. Сначала добровольцы получали какао, богатое флаванолами, а затем – обработанное какао с крайне низким уровнем данного вещества.

Через два часа после употребления напитка испытуемые дышали воздухом с концентрацией углекислого газа около пяти процентов, которая в 100 раз превышает нормальный атмосферный уровень. Параллельно исследователи ставили перед участниками эксперимента сложные задачи, требовавшие принятия противоречивых или же конкурирующих решений.

Оказалось, что у 14 из 18 добровольцев после приема флаванолов получилось лучше справиться с непростыми когнитивными тестами. В среднем они решали задачи на 11 процентов быстрее, чем после употребления какао с пониженным содержанием флаванолов.