Испанские ученые заявили, что сухость в носу может быть самым ранним признаком COVID-19

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24 ноября 2020, 13:32 [ «Аргументы Недели» ] Источник: medRxiv

носовой платок, pixabay.com

Испанские ученые недавно провели исследование и выяснили, что сухость и неприятные ощущения в носу появляются у заразившихся коронавирусной инфекцией до того, как они теряют обоняние и вкус.

Авторы исследования полагают, что неприятные ощущения в носу можно считать наиболее ранними признаками коронавируса нового типа, которые могут свидетельствовать о наличии заболевания еще до того, как начинают проявляться другие симптомы.

По словам испанских ученых, изменение или полная потеря запаха и вкуса выявляется примерно у 80 процентов больных COVID-19. Предполагается, что это связано с поражением эпителия носоглотки.