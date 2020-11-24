Испанские ученые заявили, что сухость в носу может быть самым ранним признаком COVID-19
24 ноября 2020, 13:32[ «Аргументы Недели» ]Источник: medRxiv
Испанские ученые недавно провели исследование и выяснили, что сухость и неприятные ощущения в носу появляются у заразившихся коронавирусной инфекцией до того, как они теряют обоняние и вкус.
Авторы исследования полагают, что неприятные ощущения в носу можно считать наиболее ранними признаками коронавируса нового типа, которые могут свидетельствовать о наличии заболевания еще до того, как начинают проявляться другие симптомы.
По словам испанских ученых, изменение или полная потеря запаха и вкуса выявляется примерно у 80 процентов больных COVID-19. Предполагается, что это связано с поражением эпителия носоглотки.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.