Иммунолог Жемчугов назвал условие приостановки роста случаев коронавируса в России

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23 ноября 2020, 11:57 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

медики, фото: Alexander Zemlianichenko Jr/Xinhua/ globallookpress.com

Доктор медицинских наук, врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов прокомментировал прирост случаев новой коронавирусной инфекции в России. За минувшие сутки выявлено рекордное количество заболевших.

«Остановится прирост выявленных зараженных только тогда, когда будет более 60-70% количество переболевших от численности населения. В любом случае, все карантинные или ограничительные меры могут лишь затормозить прирост, что, собственно, и достигается этими мерами, чтобы уменьшить нагрузку на медицину, чтобы всем хватило аппаратов, лекарств, врачей, коек», - пояснил он.

Жемчугов отметил, что, просматривая статистику, следует обращать внимание на число летальных исходов. По его словам, если оно растет, значит медицина не справляется. Однако если колебания не более плюс-минус десяти в день, то значит все хорошо , добавил эксперт.

«К 80-90% с вирусом эпидемия затухнет естественным путем. Поможет ускорить процесс формирования иммунной прослойки вакцинация», - заключил он.