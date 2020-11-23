Ученые выявили неожиданное осложнение в виде выпадения зубов у пациентов, переболевших коронавирусом

Аргументы Недели → Здоровье 13+

23 ноября 2020, 09:57 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com

В США уже несколько человек переболели коронавирусной инфекцей COVID-19 и после выздоровления им пришлось срочно обращаться к стоматологам. Пациенты жаловались на выпадение зубов и болезни десен.

Люди признались, что столкнулись с этим впервые после перенесенной коронавирусной инфекции. Директор Фонда ангиогенеза в штате Массачусетс (США) Уильям Ли объяснил, что такие осложнения могут развиваться из-за нарушения кровообращения, - сообщает МИР24. Он пояснил, что повреждения сосудов из-за коронавирусной инфекции нового типа впоследствии могут приводить к заболеваниям зубов и десен.

Руководитель отдела некоммерческой сети здравоохранения Northwell Health доктор Эрик Чоэ-Пена отметил, что коронавирус способен влиять на рецепторы белка ACE2, которые имеются и в ротовой полости. По мнению ученого, для подтверждения влияние ковида на выпадение зубов нужны детальные исследования.

Основатель американской компании Microsoft Билл Гейтс выразил мнение о сроках завершения коронавирусной инфекции COVID-19.