Эпидемиолог Выгоняйлов оценил прогноз о спаде заболеваемости COVID-19 в регионах РФ
19 ноября 2020, 13:32[ «Аргументы Недели» ]Источник: URA.RU
Главный внештатный эпидемиолог Челябинской области Александр Выгоняйлов прокомментировал прогноз эксперта по статистике Агаси Тавадяна о спаде заболеваемости новой коронавирусной инфекцией в регионах России.
«Главная проблема математических прогнозов и расчетов в том, что они основываются на поведении населения в конкретный момент. Ситуация меняется каждый день: если завтра люди ослабят или усилят соблюдение мер профилактики, то весь расчет сразу станет несостоятельным. Прогнозы для стабильной популяции, а человеческая популяция нестабильна», - пояснил он.
Выгоняйлов отметил, что добиться устойчивого снижения заболеваемости получится только с помощью вакцинации. При этом на данном этапе развития ситуации медик призывает соблюдать масочный режим, социальную дистанцию и не забывать мыть руки.
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