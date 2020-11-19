Врач-терапевт Водовозов: Герпес не защитит от коронавируса

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19 ноября 2020, 12:23 [ «Аргументы Недели» ] Источник: kp.ru

медик, фото: pixels.com

Врач-терапевт высшей категории, военный врач, медицинский и научный журналист Алексей Водовозов прокомментировал мнение гомеопата Елены Крамаренко о том, что герпес защищает организм от новой коронавирусной инфекции. Он считает, что так говорить – «не серьезно», сообщает kp.ru.

«Вирусов герпеса масса. Ветрянка, например, тоже вызывается вирусом герпеса. Вирус Эпштейна-Барр (это тоже вирус герпеса) вызывает у детей мононуклеоз. Так про какой герпес идет речь? Вирусы герпеса в основном живут в нервной системе, и это совершенно не мешает им сосуществовать с вирусами гриппа, с аденовирусами, с коронавирусами человека», - высказал он.

Водовозов отметил, что высказывания данного специалиста в области гомеопатии относятся к «какой-то совершенно параллельной вселенной, которая к науке не имеет никакого отношения». Он добавил, что воспринимать их всерьез не нужно, поскольку это может быть просто опасно для здоровья.

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