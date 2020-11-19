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Врач-терапевт Водовозов объяснил, нужно ли сбивать высокую температуру при коронавирусе

, 09:56 [ «Аргументы Недели» ] Источник: kp.ru

Врач-терапевт Водовозов объяснил, нужно ли сбивать высокую температуру при коронавирусе
градусник, фото: pixels.com

Врач-терапевт высшей категории, военный врач, медицинский и научный журналист Алексей Водовозов прокомментировал мнение гомеопата Елены Крамаренко о том, что температуру выше 38,6 градусов «ни в коем случае» нельзя сбивать. По его словам, это «несусветный бред», сообщает kp.ru.

«Тезис про то, что для образования интерферонов нужна температура выше 38,6 – это несусветный бред. Во-первых, важно понять, что это именно интерфероны … Это множество самых различных белков, которые вырабатываются в ответ на любое вторжение в организм. Интерфероны составляют часть неспецифического иммунного ответа, то есть нашего врожденного иммунитета. Это такая своеобразная защита наших собственных клеток от вирусов», - пояснил он

Водовозов отметил, что клетки человеческого организма способны сами погибать, но за счет выделения интерферонов и внедрения их в клетки соседей увеличивать их устойчивость в борьбе с вирусом. Он добавил, что интерфероновый ответ организма не привязан к повышенной температуре.

«Она может быть нормальной, не повышенной, но интерфероновый ответ на вирус при этом будет», - уточнил эксперт.

БА

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