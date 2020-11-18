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Доктор медицинских наук Ершова призвала не использовать антисептик после мытья рук

, 12:22 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Российская газета

Доктор медицинских наук Ершова призвала не использовать антисептик после мытья рук
мытье рук, pixabay.com

Доктор медицинских наук Ольга Ершова в среду, 18 ноября, в рамках разговора с журналистами сообщила, что обработка рук антисептиком после их мытья с мылом может быть опасной для здоровья.

Ольга Ершова заявила, что из-за частого повторения подобной процедуры может развиться контактный дерматит, поскольку происходит регулярное агрессивное воздействие на липидный кожный слой, а вода приводит к его вымыванию.

Доктор медицинских наук посоветовала разделять мытье рук и использование санитайзера. Кроме того, специалист порекомендовала применять дезинфицирующие средства, в составе которых содержатся вещества, увлажняющие кожу.

ЕТ

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