Доктор медицинских наук Ершова призвала не использовать антисептик после мытья рук

Доктор медицинских наук Ольга Ершова в среду, 18 ноября, в рамках разговора с журналистами сообщила, что обработка рук антисептиком после их мытья с мылом может быть опасной для здоровья.
Ольга Ершова заявила, что из-за частого повторения подобной процедуры может развиться контактный дерматит, поскольку происходит регулярное агрессивное воздействие на липидный кожный слой, а вода приводит к его вымыванию.
Доктор медицинских наук посоветовала разделять мытье рук и использование санитайзера. Кроме того, специалист порекомендовала применять дезинфицирующие средства, в составе которых содержатся вещества, увлажняющие кожу.
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