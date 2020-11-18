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Вирусолог Нетесов назвал необычное свойство коронавируса

, 09:26 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Лента.ру

Вирусолог Нетесов назвал необычное свойство коронавируса
служба дезинфекции, фото: pixels.com

Вирусолог, член-корреспондент РАН, заведующий лабораторией биотехнологии и вирусологии факультета естественных наук Новосибирского государственного университета профессор Сергей Нетесов рассказал, в чем заключается необычное свойство новой коронавирусной инфекции.

«Самое необычное, что в SARS-CoV-2 соединились особенности, которые раньше встречались у целого ряда других вирусов, но по отдельности. Тот же цитокиновый шторм, то есть дизрегуляция иммунной системы, наблюдался и при других инфекциях … Тромбообразование, синдром диссеминированного свертывания крови, часто характерный для ковида, — это тоже не новинка. Он встречался не только при вирусе Эбола, но и при конго-крымской геморрагической лихорадке…», - высказал он.

Нетесов отметил, что характерная для коронавируса потеря обоняния встречается при заражении не менее 20 вирусов. По его словам, они входят в организм респираторным путем, через нос, а там окончания основных обонятельных нервов, которые поражаются.

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