Издание Food.news: нелюбимый многими изюм может снизить давление и продлить жизнь

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17 ноября 2020, 15:34 [ «Аргументы Недели» ]

Женщина измеряет артериальное давление, Chromorange / Stolt / globallookpress.com

Употребление нелюбимого многими людьми изюма может снизить артериальное давление и продлить жизнь человека. Об этом рассказывается в материале, появившемся некоторое время назад в зарубежном сегменте интернета.

Как пишет издание Food.news, многие исследования, проведенные учеными, продемонстрировали эффективность изюма в борьбе с гипертонией. Кроме того, специалисты выяснили, что вещества, содержащиеся в данном продукте, могут помочь улучшить работу пищеварения, снизить факторы риска развития сердечно-сосудистых недугов, сократить вероятность возникновения ряда других заболеваний.

Ранее во вторник сообщалось, что медик Михаил Каган предупредил о возможной опасности бесконтрольного приема витамина D.