Аргументы Недели → Здоровье 13+
Терапевт Романенко рассказала, какие медицинские приборы стоит иметь дома
16 ноября 2020, 11:07 [ «Аргументы Недели» ]
Аргументы Недели → Здоровье 13+
16 ноября 2020, 11:07 [ «Аргументы Недели» ]
Алексей Надёжин
Виктор Мартынюк
Олег Фочкин
Анжела Якубовская
Ульяна Меньшикова
Елена Середа
Армия
Договор о передачи части земель Карабаха Азербайджану призвал отвергнуть Католикос Великого Дома Киликийского Арам I. Видеозапись его обращения опубликована 15 ноября на официальной странице Армянской церкви, Святого Престола Киликии в Facebook.
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Общество
В следующем году город выделит 10 млрд рублей на вакцинацию жителей Москвы против COVID-19, чтобы каждый москвич смог пройти бесплатную вакцинацию и чувствовать себя в безопасности. Всего в ближайшие три года Москва выделит на эти цели 30 млрд рублей. Об этом сообщил министр Правительства Москвы, руководитель Департамента здравоохранения города Москвы Алексей Хрипун
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