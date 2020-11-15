Хабаровск отправит в Якутию препараты от ковида

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15 ноября 2020, 11:58 [ «Аргументы Недели. Хабаровск» ]

Якутские аптеки пополнят свои прилавки медицинскими препаратами для лечения COVID-19, привезенными из Хабаровского края.

В минувшую пятницу хабаровская компания «Дальхимфарм» - одно из старейших фармацевтических предприятий – отгрузился со своего склада очередную партию препаратов, необходимых при лечении новой коронавирусной инфекции. Заказчиками выступили крупные оптовые компании Якутская: ОАО «Сахафармация» и ООО «Фармбаза».

По словам якутских властей, поставка медикаментов из Хабаровска позволит республике сократить транспортные расходы и, таким образом, не завышать стоимость лекарств.

Напомним, что на встрече с главными врачами медучреждений глава республики выразил обеспокоенность разницей в ценах на лекарства, зафиксированной в районах. По его словам, проверки выявили, что на сегодняшний день цены на "Арбидол" (препарат, который, отметим, был изобретен и впервые выпущен в Хабаровске) в северных районах колеблются от 700 до 1400 рублей, в промышленных районах – от 428 рублей до 1151 рубля.

В Хабаровске же пока наблюдается ажиотажный спрос на антибиотики.

Отметим, что за прошедшие сутки в Хабаровском крае зафиксирован 271 новый случай коронавируса. В Забайкалье - 261 новый случай. В Бурятии 235 случаев. В Якутии - 220 случаев. В Приморском крае заболело 211 человек. В Амурской области заболел 161 человек. На Сахалине 109 человек. На Камчатке 60 новых пациентов. На Колыме 44 новых больных с Ковидом. В ЕАО - 22 пациента. На Чукотке прибавилось 2 пациента.