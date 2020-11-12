Амбулаторные инфекционные центры открылись в Приморье

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12 ноября 2020, 04:21 [ «Аргументы Недели. Владивосток» ]

В краевом центре на минувшей неделе на базе трёх владивостокских поликлиник – Первой, Шестой и Девятой открылись Амбулаторные инфекционные центры. Они, как сообщается, являются структурными подразделениями поликлиник, но находятся в отдельно стоящих зданиях, где принимают только больных с подозрением на COVID-19. Сюда могут обратиться за медпомощью граждане с повышенной температурой и другими симптомами инфекционного заболевания. Приморцев примут в Амбулаторных инфекционных центрах без предварительной записи, необходимо иметь на руках лишь паспорт и медицинский полис.

При этом, два центра работают круглосуточно и без выходных, они находятся на Черёмуховой улице, 32 и на Горшкова, 3. Центр на базе поликлиники №1 принимает пациентов с восьми часов утра до восьми часов вечера, причём, по трём адресам сразу: на Комсомольской,7, на Котельникова, 10 и на Леонова, 21.

«В центр приходят пациенты с симптомами ОРВИ разной степени тяжести. После забора крови и теста на COVID-19 становится понятно, коронавирусная инфекция это или типичное респираторное заболевание. Исходя из результатов анализа, врач назначает лечение», – поясняет медицинская сестра Владивостокской поликлиники №6 Светлана Софиенко.

Как отмечают в краевом министерстве здравоохранения, особенностью работы Амбулаторных инфекционных центров является то, что в них в одном месте собраны опытные терапевты, которые могут обследовать обратившегося за медпомощью человека, грамотно поставить диагноз и направить на сдачу анализов – крови, на антитела COVID-19, на снятие электрокардиограммы. По показаниям врач может назначить сдачу теста ПЦР (Полимеразная Цепная Реакция – прим. ред.) на COVID, при тяжёлом состоянии для определения дальнейшей тактики лечения врач имеет возможность направить пациента на компьютерную томографию.

«За первые трое суток работы уже выявлены наиболее посещаемые часы – с утра до трёх часов дня, потом спад и следующий наплыв после восьми вечера и до двух-трёх часов ночи. В ночные часы проходит сорок-пятьдесят пациентов», – сообщила и.о. главного врача Владивостокской поликлиники №6 Виктория Счасная.

Кстати, при Шестой и Девятой поликлиниках краевого центра уже более двух недель в круглосуточном режиме работают и сортировочные COVID-центры компьютерной томографии (КТ-центры). В них санитарными машинами доставляют пациентов поликлиник, а также по графику централизованно проводят компьютерную томографию для пациентов ковидных госпиталей. В сутки каждый КТ-центр проводит 50-60 исследований.

«На компьютерное томографическое исследование пациенты направляются только по назначению врача. Определяется процент поражение лёгочной ткани и в зависимости от этого решается дальнейшая тактика оказания медицинской помощи. Пациент с поражением лёгких пятьдесят процентов и выше на машине скорой помощи, которая закреплена за поликлиникой, направляется на госпитализацию в ковидный госпиталь», – уточнила заведующая отделением лучевой диагностики Владивостокской поликлиники №6 Светлана Беленькая.

По словам заместителя председателя краевого правительства – министра здравоохранения Приморья Анастасии Худченко, в крае Амбулаторные инфекционные центры кроме Владивостока в течение следующей недели откроются в Артёме, Уссурийске и Находке.