Диетолог Макиша рассказала, какие витамины нужны человеческому организму зимой
11 ноября 2020, 20:51[ «Аргументы Недели» ]Источник: Звезда
Диетолог Марина Макиша рассказала, какие витамины необходимы человеческому организму в зимний период. По словам специалиста, в холодное время года людям особенно важно поддерживать иммунитет.
Макиша сообщила, что в период вирусных заболеваний обязательным является витамин C, который содержится в овощах, фруктах и ягодах, в частности, замороженных. Также источником этого микроэлемента является квашенная капуста, которая также богата бактериями, полезными для кишечника.
Диетолог призвала не забывать о важности витамина D, нехватку которого организм человека испытывает зимой из-за очень короткого светового дня. Чтобы не возникло депрессии или нарушения сна, нервной системе может потребоваться магний в сочетании с витамином B6.
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