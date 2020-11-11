Голикова назвала регионы, где коек в больницах для больных коронавирусом почти не осталось

Аргументы Недели → Здоровье 13+

11 ноября 2020, 15:53 [ «Аргументы Недели» ]

Татьяна Голикова, Federation Council of Russia/via Globallookpress.com

Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, в каких российских регионах сложилась наиболее критичная ситуация с коечным фондом для больных коронавирусом. В среднем по России вчера утром было занято 83,4% коек.

В четырех регионах - Хакасии, Чувашии, Ивановской области, Еврейской автономной области - свыше 95% коек. Еще в 17 регионах занятость составляет более 90%.

Самые высокие показатели заболеваемости на 100 тыс. населения - в Москве, ЯНАО, на Алтае, в Калмыкии, Туве, Магаданской области, сообщила Голикова на встрече с депутатами Госдумы.

