Микробиолог Козлов заявил о неэффективности антибиотиков при лечении COVID-19

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10 ноября 2020, 13:10 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

капсулы, pixabay.com

Главный микробиолог и специалист по антимикробной резистентности Минздрава России, член-корреспондент РАН Роман Козлов заявил, что антибиотики неэффективны при лечении коронавируса нового типа.

Козлов отметил, что согласно некоторым исследованиям, более 90 процентов пациентов с коронавирусной инфекцией сейчас получают антибиотики. Эксперт подчеркнул, что антибактериальные препараты не активны в отношении вирусов, в частности, COVID-19.

Микробиолог заявил, что врачи должны назначать антибактериальную терапию лишь в том случае, если зафиксированы убедительные признаки бактериальной инфекции.