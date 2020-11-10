Ученые из Медицинской школы Перельмана назвали главную причину развития рака

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10 ноября 2020, 11:14 [ «Аргументы Недели» ]

Пациент на приеме у врача, Bernhard Schmerl / globallookpress.com

Специалисты, работающие в Соединенных Штатах, обозначили главную причину развития рака в организме. Об этом рассказывается в материале, размещенном некоторое время назад в зарубежном сегменте интернета.

Как информирует ресурс Cell Metabolism, ученые из Медицинской школы Перельмана при Университете Пенсильвании выяснили в ходе проведенных исследований, что именно превращает обычную клетку в злокачественную. Оказалось, что ключевыми факторами являются усиление антиоксидантной защиты и синтеза нуклеотидов.

Ранее сообщалось, что российский врач Александр Мясников объяснил, нужно ли отказываться от душа при повышенной температуре тела.