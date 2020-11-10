Ученые из Медицинской школы Перельмана назвали главную причину развития рака
10 ноября 2020, 11:14[ «Аргументы Недели» ]
Специалисты, работающие в Соединенных Штатах, обозначили главную причину развития рака в организме. Об этом рассказывается в материале, размещенном некоторое время назад в зарубежном сегменте интернета.
Как информирует ресурс Cell Metabolism, ученые из Медицинской школы Перельмана при Университете Пенсильвании выяснили в ходе проведенных исследований, что именно превращает обычную клетку в злокачественную. Оказалось, что ключевыми факторами являются усиление антиоксидантной защиты и синтеза нуклеотидов.
Ранее сообщалось, что российский врач Александр Мясников объяснил, нужно ли отказываться от душа при повышенной температуре тела.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.