Врач Медкова назвала категорию детей, которая тяжелее всего болеет коронавирусом

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9 ноября 2020, 14:30 [ «Аргументы Недели» ]

дети, фото: pixabay.com

Заведующая детским инфекционным отделением ЦКБ Управления делами Президента России Алиса Медкова рассказала, какие дети больше всего подвержены риску заражения новой коронавирусной инфекцией.

«Есть дети с отягощенным коморбидным фоном, у которых есть онкологические заболевания, тяжелые неврологические, хронические заболевания дыхательных путей. К сожалению, эта группа на сегодняшний день болеет коронавирусом тяжело … были летальные исходы именно у этих детей, которые находятся на иммуно-супрессивной терапии либо имеют сопутствующие хронические болезни, в том числе органов дыхания, бронхиальную астму», - пояснила она «Мир24».

Медкова отметила, что особенно опасным COVID-19 может быть для новорожденных детей, если они не защищены материнскими антителами, в том числе против коронавируса.

По ее словам, чаще всего болеют дети старше восьми лет и подростки. Это связано с большим количеством социальных контактов, уточнила она: «Такие дети ходят в школу. Это младший школьный возраст, средний, старший школьный возраст».