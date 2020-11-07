Врач Александр Мясников рассказал о полезных и доступных продуктах

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7 ноября 2020, 10:40 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Завтрак. Фото: pixabay.com

Врач Александр Мясников назвал полезные и доступные продукты.

Медик отметил: со временем человек насыщает свои вкусовые рецепторы, поэтому он постепенно начинает отдавать предпочтение простой пище. Так,Мясников привел в пример селедку, которая, по его мнению, не только вкусная, но и полезная. Единственное, что плохо, — высокое содержание соли.

Также специалист рассказал о пользе семги, однако она должна быть выращена в диких условиях.

Картошка, со словам эксперта, также полезна, но есть ее нужно с кожурой: именно в ней содержится большинство витаминов и микроэлементов. Картофель, напомнил врач, не слишком калорийный, однако он вызывает подъем сахара в крови.

Также к полезным и доступным продуктам Александр Мясников отнес кукурузную кашу, фрукты и овощи в именно в цельном виде.

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