Эксперт Сумия Сваминатан оценила влияние мутации коронавируса у норок на эффективность вакцины
6 ноября 2020, 14:57[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА Новости
Главный научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения Сумия Сваминатан прокомментировала информацию о мутации новой коронавирусной инфекции у норок.
«Нам нужно подождать и посмотреть, каковы будут последствия … я не думаю, что мы должны делать какие-либо выводы о том, повлияет ли эта конкретная мутация на эффективность вакцины или нет. На данный момент у нас нет никаких доказательств того, что она может повлиять», - высказала она.
Ранее премьер-министр Дании Метте Фредериксен сообщила о решении местных властей уничтожить всех норок, которые могут быть носителями мутировавшего коронавируса.
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