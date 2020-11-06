Врач Сергей Длин перечислил обязательные для введения вакцины от коронавируса анализы

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6 ноября 2020, 14:41 [ «Аргументы Недели» ]

медик, фото: pixabay.com

Руководитель медицинской клиники Сергей Длин рассказал, какие анализы необходимо сдать, чтобы сделать вакцину против новой коронавирусной инфекции. По его словам, перед прививкой нужно исключить ряд хронических заболеваний.

«Нужно будет сдать анализ на ВИЧ, общий анализ крови, чтобы исключить воспалительный процесс, вирусное заражение и иммунодефицит … Главная опасность в том, что у людей, имеющих ВИЧ, иммунитет не даст должного ответа и, скорее всего, проявятся хронические заболевания, здоровье может ухудшиться», - пояснил он «Мир24».

Длин отметил, что такие пациенты подвержены риску заражения сильнее, и прививка может быть фактором, который ухудшит состояние здоровья - сделает больше вреда, чем пользы. Также противопоказаниями к вакцинации являются аутоиммунные, некоторые хронические заболевания, болезни крови, уточнил он. Эксперт добавил, что в прививке откажут людям и с повышенной температурой.