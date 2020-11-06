Волонтёры помогают врачам

Аргументы Недели → Здоровье 13+

6 ноября 2020, 11:56 [ «Аргументы Недели. Владивосток» ]

Фото из архива ВБМК

Как сообщают в краевом министерстве здравоохранения, наибольшее количество волонтёров-студентов направят в Находкинскую городскую больницу, Уссурийскую центральную городскую больницу, Владивостокскую больницу №3 и Владивостокскую поликлинику №6.

«С каждым днём всё больше людей обращаются за помощью к врачам поликлиник. Тех мер, которые были приняты на прошлой неделе по созданию колл-центров, сегодня уже недостаточно. Поэтому принято решение усилить работу «горячих линий» дополнительными операторами из числа студентов–волонтёров», – рассказала заместитель председателя краевого правительства – министр здравоохранения Приморья Анастасия Худченко.

Помощники из числа будущих медиков появились в лечебных учреждениях края с середины минувшего октября, первыми стали более 110 студентов Владивостокского базового медицинского колледжа. Наибольшее их количество распределено в больницах краевого центра, а 20 студентов, обучающихся в Партизанском филиале Владивостокского базового медицинского колледжа, вошли в группу усиления Находкинской городской больницы. Не остались равнодушными и студенты Артёмовского филиала колледжа.

«Кураторы волонтёрских групп из числа преподавателей колледжа оказывают студентам всестороннюю поддержку, корректируют их работу с назначенными в лечебных учреждениях ответственными. А также координируют учебный процесс, чтобы ребята получали полный объём необходимых знаний и успешно осваивали учебные программы», – рассказывает и.о. директора Владивостокского базового медицинского колледжа (ВБМК) Маргарита Шарафутдинова.

Этому благому примеру последовали и студенты Лесозаводского и Спасского филиалов ВБМК, а группа студентов из Партизанского филиала колледжа уже приступила к изучению действий по алгоритмам регистрации звонков граждан, обратившихся за помощью, и последующему их взаимодействию с лечебными учреждениями.

Между тем, в крае лечение от коронавирусной инфекции получают более 3 тысяч жителей Приморья, более полутора тысяч из них находятся в стационарах и столько же получают лечение а в амбулаторных условиях.

Кроме того, в Приморье сохраняется режим повышенной готовности, граждане должны выполнять санитарные правила и предписания: соблюдать социальную дистанцию, чистоту рук, регулярно проветривать помещение и носить маски, особенно в местах скопления людей.