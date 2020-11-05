Мир сможет преодолеть пандемию только при помощи вакцины

Аргументы Недели → Здоровье 13+

5 ноября 2020, 17:49 [ «Аргументы Недели» ]

Крупнейшие экономики мира не смогли восстановиться после первой волны пандемии. Дополнительно к этому мир сотрясает вторая волна и частичные локдауны.



Специалисты отмечают, что для восстановления экономики не обязательно полностью искоренять болезнь. Достаточно, чтобы коэффициент заболеваемости снизился до определённого уровня. Ряд государств сделали ставку на выработку стадного иммунитета, однако большинство стран ожидают создания вакцины. Это позволит начать восстановление экономики, исключив риск введения новых карантинных ограничений.



При создании вакцины многое упирается в её эффективность. Как правило, в мире нет ни одной вакцины, которая бы гарантировала 100%-ный результат. Многие вакцины даже при 60%-ной эффективности считаются неплохими препаратами. Чтобы вернуть мировую экономику в стабильное русло, государствам достаточно иметь вакцину даже со средним уровнем эффективности.



Оценить качество конкретной вакцины очень сложно, так как в эксперименте должны принять участие несколько тысяч человек. После нужно ждать результатов: как будут вырабатываться антитела, и как на долго иммунная система защитит организм от вируса. Пока титр антител у переболевших коронавирусом падает очень быстро.



По практике производства вакцин можно сказать, что в первую очередь создаются те препараты, которые легче всего сделать. После изобретаются более эффективные варианты.



