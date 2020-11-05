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Пульмонолог Сергей Авдеев объяснил, почему в тестах на COVID-19 появляются ошибки

, 12:23 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Пульмонолог Сергей Авдеев объяснил, почему в тестах на COVID-19 появляются ошибки
Сергей Авдеев, фото: sechenov24.ru

Тест на коронавирусную инфекцию COVID-19 может показать ошибочный результат. Ложными могут оказаться в 30—40% результатов. Главный внештатный пульмонолог Минздрава России, доктор медицинских наук Сергей Авдеев уточнил, почему появляются ошибочные результаты.

Как пояснил специалист, проблема не в качестве тестов, а во взятии материалов.  Доктор Авдеев рассказал - если материал взят некачественно, большая вероятность получить ложноотрицательный результат. Он подчеркнул, что точность теста зависит также от времени взятия материала. На ранней стадии заболевания больше шансов получить положительный результат.

Авдеев принял участие в открытом консилиуме по самым волнующим вопросам о COVID-19 в пресс-центре МИА «Россия сегодня».

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