Молодая женщина, страдающая от рака груди, написала открытое письмо с советами девушкам

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5 ноября 2020, 10:14 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

фото: pixabay.com

Молодая женщина Рут Хант, умирающая от рака в Австралии, написала письмо молодой себе. Письмо 38-летней Руты открытое, она призвала всех помнить о самом важном в жизни. У жительницы Австралии диагностировали рак груди, когда ей было 34 года.

Женщина перенесла нескольких операций и несколько курсов химиотерапии. Рута Ханта начала выздоравливать. Но рак вернулся. По признанию женщины, она многое переосмыслила за месяцы и годы болезни и вынесла для себя уроки и выводы, которыми захотела поделиться с другими женщинами.

Первое, что советует Рут Хант - надо просить о помощи, так как это значительно упростит жизнь.

Женщина призывает ценить семью, дорожить близкими людьми и проводить с родственниками как можно больше времени.

Рут призывает беречь себя от стрессов, не волноваться по пустякам, так как переживания и стрессы разрушают здоровье. "Не волнуйся, если ты немного опаздываешь. Никто этого не вспомнит", — написала Рут.

По ее словам, важно уметь отказывать, говорить слово "нет", даже если это кому-то не нравится, это не ваша проблема.

Австралийка советует заводить домашних животных, так как просто обнять свою собаку - это огромная радость в жизни.

Еще Рут советует путешествовать много и далеко.

Женщина считает, что ей бы эти ее советы пригодились до болезни, - передает австралийский телеканал 7NEWS.