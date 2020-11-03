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Cемейный доктор Романенко предупредила об опасности промывать нос при коронавирусе

, 20:59 [ «Аргументы Недели» ] Источник: URA.RU

Cемейный доктор Романенко предупредила об опасности промывать нос при коронавирусе
Изображение Anastasia Gepp с сайта Pixabay

Промывать нос во время эпидемии коронавирусной инфекции COVID-19 может быть опасно. Терапевт, семейный доктор Татьяна Романенко предупредила, что из-за орошения носа нарушается работа слизистой системы. Романенко уточнила, что опасно применять щелочи, кислоты, масло и мази.

По словам доктора, попадая на слизистую, нарушается работа реснитчатого эпителия дыхательных путей, следовательно, нарушается работа организма.  Доктор Романенко отметила, что промывая нос и полоща горло даже обычным физиологическим раствором, делается профилактика заражения коронавирусом, уменьшается его концентрация в организме.

"Инфекция попадает в организм через рецепторы, и у разных людей они активны и чувствительны к коронавирусу по-своему. Этим и объясняется, что одни люди болеют сильно, другие — в легкой форме, третьи — бессимптомно", - рассказала семейный врач в интервью URA.RU.

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