Cемейный доктор Романенко предупредила об опасности промывать нос при коронавирусе
3 ноября 2020, 20:59[ «Аргументы Недели» ]Источник: URA.RU
Промывать нос во время эпидемии коронавирусной инфекции COVID-19 может быть опасно. Терапевт, семейный доктор Татьяна Романенко предупредила, что из-за орошения носа нарушается работа слизистой системы. Романенко уточнила, что опасно применять щелочи, кислоты, масло и мази.
По словам доктора, попадая на слизистую, нарушается работа реснитчатого эпителия дыхательных путей, следовательно, нарушается работа организма. Доктор Романенко отметила, что промывая нос и полоща горло даже обычным физиологическим раствором, делается профилактика заражения коронавирусом, уменьшается его концентрация в организме.
"Инфекция попадает в организм через рецепторы, и у разных людей они активны и чувствительны к коронавирусу по-своему. Этим и объясняется, что одни люди болеют сильно, другие — в легкой форме, третьи — бессимптомно", - рассказала семейный врач в интервью URA.RU.
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