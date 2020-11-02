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Роспотребнадзор предупредил о риске появления нового штамма коронавируса в России

, 19:32 [ «Аргументы Недели» ]

Роспотребнадзор предупредил о риске появления нового штамма коронавируса в России
коронавирус, фото: pixabay.com

Новый штамм коронавируса - 20A.EU1, который в настоящее время распространяется по Европе, может начать циркулировать и в России. Об этом в понедельник, 2 ноября, предупредили в Роспотребнадзоре.

Новый вид коронавируса появился в Испании летом и впервые был выявлен у сельскохозяйственных рабочих. Он обнаружен в 12 европейских странах, а также в Гонконге и Новой Зеландии. В России новый вид пока не выявлен. В Роспотребнадзоре уточнили, что результаты научных исследований и наблюдений не указывают на то, что новый штамм является более опасным для здоровья.

НС

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