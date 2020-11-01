Вирусолог Альтштейн оценил эффективность очков в защите от COVID-19
1 ноября 2020, 17:40[ «Аргументы Недели» ]Источник: RT
Вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альтштейн прокомментировал мнение профессора Новосибирского государственного университета Сергея Нетесова о том, что ношение очков снижает риск заражения новой коронавирусной инфекцией.
«Это вообще интересное наблюдение, конечно. Мы должны использовать все возможные способы… Нам нужно следить за гигиеной полости рта — полоскания, например. Особенно полоскания, если применять вещества, которые будут действовать на вирус. Они снизят концентрацию вируса в полости рта, и, значит, меньше вируса будет выдыхаться», - высказал он RT.
Альтштейн напомнил, что вирус проникает в организм человека через нос и через слизистую глаз. По его словам, маска позволяет защитить нос, но очки или щиток тоже могут «дать небольшой эффект». При этом он призвал не отказываться от одних средств защиты в пользу других, а совмещать их.
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